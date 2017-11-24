На Прикарпатті СБУ впіймала організатора масштабного наркотрафіку з Франції

Згідно з інформацією, затриманий був організатором групи, члени якої протягом 8 місяців поточного року у Франції неодноразово придбавали та переміщали через державний кордон України на території Івано-Франківської області таблетки “субітекс” із вмістом наркотичного засобу (бупренорфін) в особливо великих розмірах.

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Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, та застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, 23 листопада поліція на Дніпропетровщині викрила нарколабораторію.

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