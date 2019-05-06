На Прикарпатье подняли из воды поврежденный автомобиль, который упал в реку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Ивано-Франковской области, на берегу реки Черный Черемош находится 16 человек и проводится их осмотр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Ивано-Франковской области.
"На берегу реки (Черный Черемош ред.) находится 16 человек и проводится их осмотр. Спасатели с помощью лебедки от грузового автомобиля подняли из воды поврежденный автомобиль "ГАЗ-66" на колеса. Обнаружены тела 3 погибших", - говорится в сообщении
Также отмечается, что всего в спасательных работ от Управления ГСЧС в области привлечено 12 единиц техники и 51 человек личного состава.
Напомним, в автомобиле предварительно находилось 23 человека (предварительно пассажиры - граждане Республики Беларусь).
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области, а именно в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 м.