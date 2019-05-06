На Прикарпатті підняли з води пошкоджений автомобіль, який впав у річку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Івано-Франківщині, на березі річки Чорний Черемош знаходиться 16 осіб та проводиться їх огляд. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.
"На березі річки (Чорний Черемош –ред.) знаходиться 16 осіб та проводиться їх огляд. Рятувальники за допомогою лебідки від вантажного автомобіля підняли з води пошкоджений автомобіль "ГАЗ-66" на колеса. Виявлено тіла 3 загиблих", - йдеться в повідомленні
Також, зазначається, що всього до рятувальних робіт від Управління ДСНС в області залучено 12 одиниць техніки та 51 чоловік особового складу.
Нагадаємо, в автомобілі попередньо перебувало 23 особи (попередньо пасажири - громадяни Республіки Білорусь).
Як повідомляв УНН, на Івано-Франківщині, а саме у селі Красник Верховинського району, вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.