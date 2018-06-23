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На Прикарпатье перевернулся грузовик с щебнем

На Прикарпатье перевернулся грузовик с щебнем

Киев  •  УНН

 • 9776 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В поселке Делятин Ивано-Франковской области грузовой автомобиль с щебнем перевернулся и перегородил проезжую часть, в результате чего пассажирский автобус съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.

"22 июня в 15:24 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке Делятин на автодороге "Львов-Мукачево" перевернулся грузовой автомобиль с щебнем и перегородил проезжую часть дороги в результате чего пассажирский автобус съехал в кювет", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью лебедки вытащили из кювета пассажирский автобус. А с помощью крана с проезжей части дороги убрали прицеп грузового автомобиля.

"В 19:58 к месту происшествия прибыл тягач, который вытащил грузовой автомобиль из кювета и отбуксировал в зону отстоя. Травмированных на месте ДТП не было. Движение по дороге восстановили в полном объеме", - отметили в ГСЧС.

Напомним, самосвал, груженый каустической содой, перевернулся на трассе Харьков-Симферополь.

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