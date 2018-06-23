На Прикарпатті перекинулася вантажівка з щебенем

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КИЇВ. 23 червня. УНН. У селищі Делятин Івано-Франківської області вантажний автомобіль з щебенем перекинувся та перегородив проїжджу частину, внаслідок чого пасажирський автобус з'їхав у кювет. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, передає УНН.

"22 червня о 15:24 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селищі Делятин на автодорозі "Львів-Мукачево" перекинувся вантажний автомобіль з щебенем та перегородив проїжджу частину дороги внаслідок чого пасажирський автобус з'їхав у кювет", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою лебідки витягнули з кювету пасажирський автобус. А за допомогою крану з проїжджої частини дороги прибрали причіп вантажного автомобіля.

"О 19:58 до місця події прибув тягач, який витягнув вантажний автомобіль з кювету та відбуксирував в зону відстою. Травмованих на місці ДТП не було. Рух дорогою відновили в повному обсязі", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, самоскид, навантажений каустичною содою, перекинулася на трасі Харків-Сімферополь. 

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