На Прикарпатье передали в суд дело банды, которая занималась рэкетом

Сейчас участники преступной группировки задержаны. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным двум - содержание под стражей без права внесения залога.

Следователями Следственного управлением (отделом детективов) Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению четырех жителей Ивано-Франковской и Львовской областей в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч . 2 и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Закарпатье задержали мужчину, который требовал несуществующий долг в размере 8000 долларов.