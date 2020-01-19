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На Прикарпатье передали в суд дело банды, которая занималась рэкетом

Киев • УНН

 • 16291 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Участники преступной группы, среди которых криминальный авторитет из Ивано-Франковской j,kfcnb, совместно реализуя свой преступный умысел, требовали денежные средства в крупных и особо крупных размерах в прикарпатцев, при этом угрожая им физическим насилием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

На Прикарпатье передали в суд дело банды, которая занималась рэкетом

Сейчас участники преступной группировки задержаны. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным двум - содержание под стражей без права внесения залога.

Следователями Следственного управлением (отделом детективов) Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению четырех жителей Ивано-Франковской и Львовской областей в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч . 2 и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Закарпатье задержали мужчину, который требовал несуществующий долг в размере 8000 долларов.

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