На Прикарпатті передали до суду справу банди, яка займалася рекетом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Учасники злочинної групи, серед яких кримінальний авторитет з Івано-Франківщини, спільно реалізовуючи свій злочинний умисел, вимагали грошові кошти у великих та особливо великих розмірах у прикарпатців, при цьому погрожуючи їм фізичним насильством. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію.
Наразі, учасників злочинного угрупування затримано. Двом із них судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, іншим двом – тримання під вартою без права внесення застави.
Слідчими Слідчого управлінням (відділом детективів) Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратури області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням чотирьох мешканців Івано-Франківської та Львівської областей у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який вимагав неіснуючий борг у розмірі 8 тисяч доларів.