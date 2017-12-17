На Прикарпатье пенсионер погиб под колесами "Лады"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вчера, 16 декабря, в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты населения областной госадминистрации, передает УНН.
В селе Тысменичаны Надворнянского района 32-летний водитель, житель с. Торговыця Коломыйского района на автомобиле “Лада” сбил пешехода.
В результате ДТП 70-летний местный житель получил телесные повреждения, от которых скончался в Надворнянской центральной районной больнице.
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