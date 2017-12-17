На Прикарпатті пенсіонер загинув під колесами "Лади"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вчора, 16 грудня, в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту населення обласної держадміністрації, передає УНН.
У селі Тисменичани Надвірнянського району 32-річний водій, житель с.Торговиця Коломийського району на автомобілі "Лада" збив пішохода.
В результаті ДТП 70-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження, від яких помер в Надвірнянської центральної районної лікарні.
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