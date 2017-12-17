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26 березня, 14:20 • 177291 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

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26 березня, 13:52 • 180834 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

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26 березня, 10:32 • 312735 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 219009 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 322993 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

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25 березня, 17:08 • 213032 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 238794 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254650 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246837 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136334 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

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На Прикарпатті пенсіонер загинув під колесами "Лади"

На Прикарпатті пенсіонер загинув під колесами "Лади"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вчора, 16 грудня, в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту населення обласної держадміністрації, передає УНН.

У селі Тисменичани Надвірнянського району 32-річний водій, житель с.Торговиця Коломийського району на автомобілі "Лада" збив пішохода.

В результаті ДТП 70-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження, від яких помер в Надвірнянської центральної районної лікарні.

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