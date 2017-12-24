На Прикарпатье почти сутки ищут заблудившегося в горах туриста

"23 декабря в 17:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Хомяк заблудился житель Ивано-Франковска, который, несмотря на наступление темного времени суток, решил самостоятельно подняться на вершину горы. Мужчина с друзьями временно проживали в селе Поляница Яремчанского горсовета", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели совместно с родственниками и товарищем заблудившегося в составе двух поисковых групп провели обследование подножия горы Хомяк со стороны горы Женец, прошли по маршруту движения туристов от села Поляница к вершине горы Хомяк и осуществили спуск с вершины в направлении долины Баранина. Также обследовано прилегающие лесные поляны, массивы вниз по серпантину. Мужчину не найдено, связь с потерпевшим отсутствует.

"По состоянию на 14:00 24 декабря поисково-спасательные работы продолжаются. К поискам потерявшегося мужчины от Управления ГСЧС в области привлечено 15 человек на 3 единицы техники", - отметили в ГосЧС.

Как сообщал УНН, 17 декабря в районе горы В.Верх Воловецкого района, во время прохождения туристического маршрута потерял ориентир на местности и заблудился турист из Львова. Поздно вечером мужчину нашли и переправили в ближайшее село.