На Прикарпатті майже добу шукають заблукалого у горах туриста
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Івано-Франківській області вже майже добу шукають туриста, який вирішив у сутінках самостійно піднятися на гору Хом’як. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“23 грудня о 17.30 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Хом’як заблукав житель Івано-Франківська, який, незважаючи на настання темної пори доби, вирішив самостійно піднятись на вершину гори. Чоловік з друзями тимчасово проживали в селі Поляниця Яремчанської міськради”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, рятувальники спільно з родичами та товаришем заблукалого в складі двох пошукових груп провели обстеження підніжжя гори Хом’як зі сторони гори Женець, пройшли по маршруту руху туристів від села Поляниця до вершини гори Хом’як та здійснили спуск з вершини в напрямку полонини Баранина. Також обстежено прилеглі лісові галявини, масиви вниз по серпантину. Чоловіка не знайдено, зв’язок з потерпілим відсутній.
“Станом 14.00 24 грудня пошуково-рятувальні роботи тривають. До пошуків заблукалого чоловіка від Управління ДСНС в області залучено 15 чоловік на 3 одиницях техніки”, — зазначили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, 17 грудня у районі гори В.Верх Воловецького району, під час проходження туристичного маршруту втратив орієнтир на місцевості та заблукав турист зі Львова. Пізно ввечері чоловіка знайшли та переправили до найближчого села.