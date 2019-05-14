На Прикарпатье директора института поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в систематическом получении взяток директора института одного из высших учебных заведений Прикарпатья, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
Как установили оперативники спецслужбы, доцент наладил механизм получения взяток от студентов за успешную сдачу сессии.
Правоохранители задержали директора института в рабочем кабинете согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса при получении четырех тысяч гривен от студентки за прохождение практики и защиту курсовой работы. Во время обыска в кабинете также обнаружены другие средства, полученные доктором юридических наук от противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, в Херсонской области председателя ОТГ задержали с взяткой в 100 000 гривен.