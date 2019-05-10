На Херсонщині голову ОТГ затримали з хабаром у 100 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Херсонській області голову ОТГ викрили на хабарі у 100 тисяч грн за розв'язання земельних питань. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-службу Нацполіції.
Так, правоохоронці викрили корупційну схему отримання земельних ділянок, організовану посадовцями об’єднаної територіальної громади.
"Було встановлено, що керівник однієї з об’єднаних територіальних громад (ОТГ) вимагав від громадянина неправомірну вигоду за виділення останньому 10 га землі. Земельна ділянка потрібна була громадянинові для розміщення сонячних батарей. "Вартість" 1 га землі становила 10 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними поліції, посадовець висунув вимогу: сума неправомірної вигоди повинна бути перерахована на рахунок визначеної ним громадської організації. Також йому потрібно було надати документи, які підтверджують здійснення фінансових операцій.
У п'ятницю, 10 травня, правоохоронці затримали голову ОТГ.
Наразі у приміщеннях ОТГ та громадської організації, а також за місцем мешкання фігурантів проводяться санкціоновані обшуки.
У службовому кабінеті голови вилучили квитанції, які надали останньому як підтвердження проведення перерахунку на суму 100 тисяч гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабара - ред.)
Вирішується питання про затримання посадовця у порядку статті 208 КПК України.
Нагадаємо, завершено досудове розслідування стосовно керівника одного зі структурних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області, затриманого у лютому за підозрою в отриманні хабара.