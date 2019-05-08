Податківця судитимуть за одержання 30 тисяч грн хабара

КИЇВ. 8 травня. УНН. Завершено досудове розслідування стосовно керівника одного зі структурних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області, затриманого у лютому за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.