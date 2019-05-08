Податківця судитимуть за одержання 30 тисяч грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Завершено досудове розслідування стосовно керівника одного зі структурних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області, затриманого у лютому за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що податківець вимагав та отримав від підприємця хабар у розмірі 30 000 грн за неперешкоджання оптовій та роздрібній торгівлі підакцизними товарами, а також припинення фактичних перевірок підприємства та непроведення перевірок у подальшому.
Дії чиновника ДФС кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – вимагання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Податківцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Чернівцях затримали інспектора ГФС під час отримання хабара від підприємця.