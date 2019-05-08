Налоговика будут судить за получение 30 тысяч грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из структурных подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области, задержанного в феврале по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Досудебным расследованием установлено, что налоговик требовал и получил от предпринимателя взятку в размере 30 000 грн за непрепятствование оптовой и розничной торговле подакцизными товарами, а также прекращение фактических проверок предприятия и непроведение проверок в дальнейшем.
Действия чиновника ГФС квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство и получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды.
Обвинительный акт направлен в суд.
Налоговику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Черновцах задержали инспектора ГФС при получении взятки от предпринимателя.