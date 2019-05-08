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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 93274 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101659 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103540 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126854 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112608 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138450 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144759 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130266 просмотра

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Налоговика будут судить за получение 30 тысяч грн взятки

Налоговика будут судить за получение 30 тысяч грн взятки

Киев  •  УНН

 • 16933 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из структурных подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области, задержанного в феврале по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Досудебным расследованием установлено, что налоговик требовал и получил от предпринимателя взятку в размере 30 000 грн за непрепятствование оптовой и розничной торговле подакцизными товарами, а также прекращение фактических проверок предприятия и непроведение проверок в дальнейшем.

Действия чиновника ГФС квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство и получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды.

Обвинительный акт направлен в суд.

Налоговику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Черновцах задержали инспектора ГФС при получении взятки от предпринимателя.

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