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В Херсонской области главу ОТО задержали со взяткой в 100 тысяч гривен

В Херсонской области главу ОТО задержали со взяткой в 100 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 14514 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Херсонской области главу ОТО разоблачили на взятке в 100 тысяч грн за решение земельных вопросов. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу Нацполиции.

Так, правоохранители разоблачили коррупционную схему получения земельных участков, организованную должностными лицами объединенной территориальной общины.

"Было установлено, что руководитель одной из объединенных территориальных общин (ОТО) требовал от гражданина неправомерную выгоду за выделение последнем 10 га земли. Земельный участок нужен был гражданину для размещения солнечных батарей. "Стоимость" 1 га земли составляла 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, чиновник потребовал: сумма неправомерной выгоды должна быть перечислена на счет определенной им общественной организации. Также ему нужно было предоставить документы, подтверждающие осуществление финансовых операций.

В пятницу, 10 мая, правоохранители задержали главу ОТО.

Сейчас в помещениях ОТО и общественной организации, а также по месту жительства фигурантов проводятся санкционированные обыски.

В служебном кабинете главы изъяли квитанции, которые предоставили последнему в качестве подтверждения проведения перерасчета на сумму 100 тысяч гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки - ред.)

Решается вопрос о задержании чиновника в порядке статьи 208 УПК Украины.

Напомним, завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из структурных подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области, задержанного в феврале по подозрению в получении взятки.

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