На Прикарпатті директора інституту піймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Співробітники СБУ викрили на систематичному одержанні хабарів директора інституту одного із закладів вищої освіти Прикарпаття, повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
Як встановили оперативники спецслужби, доцент налагодив механізм отримання хабарів від студентів за успішне складання сесії.
Правоохоронці затримали директора інституту в робочому кабінеті згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу під час одержання чотирьох тисяч гривень від студентки за проходження практики та захист курсової роботи. Під час обшуку в кабінеті також виявлено інші кошти, отримані доктором юридичних наук від протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині голову ОТГ затримали з хабаром у 100 тисяч гривень.