На Прикарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области из-за сложных погодных условий ограничено движение тяжеловесного транспорта, причем запрет на отдельных дорогах государственного значения продлится примерно 3 часа.
В Ивано-Франковской области ограничено движение для грузового транспорта, передает УНН со ссылкой на Патрульную полицию.
Детали
В связи с ухудшением погодных условий: снег, налипание мокрого снега, гололедица, сильные порывы ветра до 30 м/с в патрульной полиции сообщили о запрете движения тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.
Ограничение действует на таких автодорогах:
Н-18 Ивано-Франковск - Тернополь, км 11+340 - км 33+811 (от г. Тысменица до границы Тернопольской области);
Н-09 Мукачево - Львов, км 376+687 - км 395+332 (от г. Рогатин до границы Львовской области);
Н-10 Стрый - Черновцы, км 16+411 - 52+280 (от г. Долина до с. Креховичи Калушского р-на).
М-15 Одесса-Рени (на город Бухарест).
В полиции добавили, что ориентировочное время запрета движения 3 часа. Информация о снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно.
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На Прикарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков
В Ивано-Франковской области из-за сложных погодных условий ограничено движение тяжеловесного транспорта, причем запрет на отдельных дорогах государственного значения продлится примерно 3 часа.
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