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na-prikarpate-iz-za-nepogodi-ogranichili-dvizhenie-gruzovikov

На Прикарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 19:22  •  7798 просмотра

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В Ивано-Франковской области из-за сложных погодных условий ограничено движение тяжеловесного транспорта, причем запрет на отдельных дорогах государственного значения продлится примерно 3 часа.

В Ивано-Франковской области ограничено движение для грузового транспорта, передает УНН со ссылкой на Патрульную полицию.

Детали

В связи с ухудшением погодных условий: снег, налипание мокрого снега, гололедица, сильные порывы ветра до 30 м/с в патрульной полиции сообщили о запрете движения тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

Ограничение действует на таких автодорогах:

Н-18 Ивано-Франковск - Тернополь, км 11+340 - км 33+811 (от г. Тысменица до границы Тернопольской области);

Н-09 Мукачево - Львов, км 376+687 - км 395+332 (от г. Рогатин до границы Львовской области);

Н-10 Стрый - Черновцы, км 16+411 - 52+280 (от г. Долина до с. Креховичи Калушского р-на).

М-15 Одесса-Рени (на город Бухарест).

В полиции добавили, что ориентировочное время запрета движения 3 часа. Информация о снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно.

Круглосуточно работает единый контакт-центр: +38 067 400 60 80

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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