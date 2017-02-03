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К уборке дорог Киева привлекли 242 единицы спецтехники

Киев • УНН

 • 7313 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Ночью 3 февраля 242 единицы спецтехники расчищали улицы и дороги Киева от снега. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

К уборке дорог Киева привлекли 242 единицы спецтехники

В связи со сложными погодными условиями, уже в 01:00 3 февраля специальная техника КК "Киевавтодор" была размещена на исходных позициях во всех районах столицы. В 02:00 начались работы по уборке в районах, где это было необходимо, а также по обработке противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков, подъемов и улиц со сложными условиями движения. Всего в работе привлекли 242 единицы специальной техники предприятий корпорации.

Отметим, что, по прогнозу Украинского гидрометцентра, сложные погодные условия будут сохраняться в столице в ближайшие сутки. Днем ожидается мокрый снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

Кроме того, из-за сложных погодных условий движение грузовиков и пассажирского транспорта ограничено в Киевской области.

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