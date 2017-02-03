На прибирання доріг Києва залучено 242 одиниці спецтехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Уночі 3 лютого 242 одиниці спецтехніки розчищали вулиці та дороги Києва від снігу. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
У зв’язку зі складними погодними умовами, вже о 01:00 3 лютого спеціальна техніка КК «Київавтодор» була розміщена на вихідних позиціях у всіх районах столиці. О 02:00 розпочались роботи з прибирання в районах, де це було необхідно, а також оброблення протиожеледними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків, підйомів та вулиць зі складними умовами руху. Загалом до роботи задіяли 242 одиниці спеціальної техніки підприємств корпорації.
Зазначимо, що, за прогнозом Українського гідрометцентру, складні погодні умови зберігатимуться в столиці найближчу добу. Вдень очікується мокрий сніг із переходом у дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Крім того, через складні погодні умови рух вантажівок і пасажирського транспорту обмежено на Київщині.