На пост главы НБУ рассматривается кандидатура Смолия – нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На данный момент, на пост главы Национального банка Украины рассматривается кандидатура Якова Смолия. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Вадим Денисенко, передает корреспондент УНН.
“Сейчас рассматривается одна кандидатура на пост главы НБУ — исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий”, — сообщил Денисенко.
Кроме того отвечая на вопрос журналистов, паламентарий добавил, что скорее всего, действующий глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева вряд ли появится в стенах ВР для отчета.
“Я думаю, что она не придет в Раду отчитываться, а у нас будет просто избрание главы (НБУ — ред.)”, — резюмировал Денисенко.
Напомним, в БПП ожидают, что парламент 21 декабря будет голосовать за нового главу НБУ.