На пост глави НБУ розглядають кандидатуру Смолія - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На даний момент на пост глави Національного банку України розглядається кандидатура Якова Смолія. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Вадим Денисенко, передає кореспондент УНН.
"Зараз розглядається одна кандидатура на пост глави НБУ - виконуючий обов'язки голови Нацбанку Яків Смолій", - повідомив Денисенко.
Крім того, відповідаючи на питання журналістів, паламентарій додав, що, швидше за все, діючий глава Національного банку України Валерія Гонтарєва навряд чи з'явиться у стінах ВР для звіту.
"Я думаю, що вона не прийде в Раду звітувати, а у нас буде просто обрання глави (НБУ - ред.)", - резюмував Денисенко.
Нагадаємо, у БПП очікують, що парламент 21 грудня буде голосувати за нового главу НБУ.