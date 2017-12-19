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На пост глави НБУ розглядають кандидатуру Смолія - нардеп

На пост глави НБУ розглядають кандидатуру Смолія - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. На даний момент на пост глави Національного банку України розглядається кандидатура Якова Смолія. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Вадим Денисенко, передає кореспондент УНН.

"Зараз розглядається одна кандидатура на пост глави НБУ - виконуючий обов'язки голови Нацбанку Яків Смолій", - повідомив Денисенко.

Крім того, відповідаючи на питання журналістів, паламентарій додав, що, швидше за все, діючий глава Національного банку України Валерія Гонтарєва навряд чи з'явиться у стінах ВР для звіту.

"Я думаю, що вона не прийде в Раду звітувати, а у нас буде просто обрання глави (НБУ - ред.)", - резюмував Денисенко.

Нагадаємо, у БПП очікують, що парламент 21 грудня буде голосувати за нового главу НБУ.

Українські Національні Новини

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