На должность руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации отобрали пять претендентов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В декабре 2017 года состоялось четыре заседания комиссии по проведению конкурсного отбора на должность председателя исполнительного органа публичного акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". По их итогам во второй тур конкурса прошло пять претендентов. Об этом сообщается на сайте МЭРТ, передает УНН.
"Комиссия на закрытом заседании заслушала 14 конкурсных предложений, предоставленных участниками конкурсного отбора.
После заслушивания конкурсных предложений и проведения собеседования с участниками конкурсного отбора, по результатам оценки и обсуждения комиссия решила подать в Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий пять кандидатур, которые были признаны комиссией лучшими", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предприятия ГПЗКУ могут стать жертвами "скрытой приватизации"
При этом, о ком именно идет речь, в ведомстве не уточняют.
Напомним, в сентябре текущего года, без конкурса, Кабмин назначил Дмитрия Гавриша исполняющим обязанности председателя ГПЗКУ.
Ранее этот человек работал в компании "Мостострой" бывшего регионала Владимира Продивуса, и вероятно, был фигурантом уголовных производств по факту уклонения от уплаты налогов.
Добавим, что до назначения, Гавриш в ГПЗКУ не работал.