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На посаду керівника Державної продовольчо-зернової корпорації відібрали п'ять претендентів

Київ • УНН

 • 9547 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У грудні 2017 року відбулися чотири засідання комісії з проведення конкурсного відбору на посаду голови виконавчого органу публічного акціонерного товариства “Державна продовольчо-зернова корпорація України”. За їх підсумками до другого туру конкурсу пройшло п’ять претендентів. Про це повідомляється на сайті МЕРТ, передає УНН.

"Комісія на закритому засіданні заслухала 14 конкурсних пропозицій, наданих учасниками конкурсного відбору.

Після заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесіди з учасниками конкурсного відбору, за результатами оцінювання та обговорення комісія вирішила подати до Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств п’ять кандидатур, які були визнані комісією найкращими", - сказано у повідомленні.

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При цьому, про кого саме йдеться, у відомстві не уточнюють.

Нагадаємо, у вересні поточного року, без конкурсу, Кабмін призначив Дмитра Гавриша виконуючим обов'язки Голови ДПЗКУ.

Раніше ця людина працювала у компанії "Містобуд" колишнього регіонала Володимира Продивуса, і ймовірно, була фігурантом кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків.

Додамо, що до призначення, Гавриш у ДПЗКУ не працював.

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