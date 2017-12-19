На посаду керівника Державної продовольчо-зернової корпорації відібрали п'ять претендентів

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У грудні 2017 року відбулися чотири засідання комісії з проведення конкурсного відбору на посаду голови виконавчого органу публічного акціонерного товариства “Державна продовольчо-зернова корпорація України”. За їх підсумками до другого туру конкурсу пройшло п’ять претендентів. Про це повідомляється на сайті МЕРТ, передає УНН.