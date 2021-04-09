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На должность председателя правления Суспильного подались 13 человек

На должность председателя правления Суспильного подались 13 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на 9 апреля в Наблюдательный совет АО "НСТУ" поступило 13 заявлений от кандидатов на должность председателя правления АО "НСТУ" для участия в конкурсе. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Суспильного.

Цитата

"С сегодняшнего дня, 9 апреля, на сайте Суспильного доступны резюме и программы развития АО "НСТУ" тринадцати кандидатов на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Список претендентов выглядит следующим образом:

- Бабуров Александр Владимирович

- Бутко Александр Васильевич

- Валуйсков Олег Станиславович

- Гришин Иван Евгеньевич

- Докаленко Виталий Викторович

- Дутка Лилия Ивановна

- Зырин Александр Альбертович

- Каленский Евгений Борисович

- Коваленко Александр Сергеевич

- Сакада Леся Николаевна

- Цыбуля Оксана Владимировна

- Чернотыцкий Николай Николаевич

- Шаповалов Андрей Анатольевич

Напомним

2 марта наблюдательный совет НСТУ объявила конкурс на занятие должности председателя правления Суспильного вещателя и утвердила условия проведения конкурса. Прием документов от кандидатов завершился 1 апреля. До 1 мая наблюдательный совет НСТУ проведет конкурс, на котором заслушает программы развития и будет голосовать за претендентов.

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