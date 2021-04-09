На должность председателя правления Суспильного подались 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на 9 апреля в Наблюдательный совет АО "НСТУ" поступило 13 заявлений от кандидатов на должность председателя правления АО "НСТУ" для участия в конкурсе. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Суспильного.
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"С сегодняшнего дня, 9 апреля, на сайте Суспильного доступны резюме и программы развития АО "НСТУ" тринадцати кандидатов на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Список претендентов выглядит следующим образом:
- Бабуров Александр Владимирович
- Бутко Александр Васильевич
- Валуйсков Олег Станиславович
- Гришин Иван Евгеньевич
- Докаленко Виталий Викторович
- Дутка Лилия Ивановна
- Зырин Александр Альбертович
- Каленский Евгений Борисович
- Коваленко Александр Сергеевич
- Сакада Леся Николаевна
- Цыбуля Оксана Владимировна
- Чернотыцкий Николай Николаевич
- Шаповалов Андрей Анатольевич
Напомним
2 марта наблюдательный совет НСТУ объявила конкурс на занятие должности председателя правления Суспильного вещателя и утвердила условия проведения конкурса. Прием документов от кандидатов завершился 1 апреля. До 1 мая наблюдательный совет НСТУ проведет конкурс, на котором заслушает программы развития и будет голосовать за претендентов.