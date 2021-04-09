На посаду голови правління Суспільного подалися 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на 9 квітня до Наглядової ради АТ "НСТУ" надійшло 13 заяв від кандидатів на посаду голови правління АТ "НСТУ" для участі в конкурсі. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Суспільного.
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"Від сьогодні, 9 квітня, на сайті Суспільного доступні резюме та програми розвитку АТ "НСТУ" тринадцяти кандидатів на посаду голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Список претендентів виглядає наступним чином:
- Бабуров Олександр Володимирович
- Бутко Олександр Васильович
- Валуйсков Олег Станіславович
- Гришин Іван Євгенійович
- Докаленко Віталій Вікторович
- Дутка Лілія Іванівна
- Зирін Олександр Альбертович
- Каленський Євген Борисович
- Коваленко Олександр Сергійович
- Сакада Леся Миколаївна
- Цибуля Оксана Володимирівна
- Чернотицький Микола Миколайович
- Шаповалов Андрій Анатолійович
Нагадаємо
2 березня наглядова рада НСТУ оголосила конкурс на зайняття посади голови правління Суспільного мовника та затвердила умови проведення конкурсу. Прийом документів від кандидатів завершився 1 квітня. До 1 травня наглядова рада НСТУ проведе конкурс, на якому заслухає програми розвитку та голосуватиме за претендентів.