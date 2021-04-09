На посаду голови правління Суспільного подалися 13 осіб

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"Від сьогодні, 9 квітня, на сайті Суспільного доступні резюме та програми розвитку АТ "НСТУ" тринадцяти кандидатів на посаду голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Список претендентів виглядає наступним чином:

- Бабуров Олександр Володимирович

- Бутко Олександр Васильович

- Валуйсков Олег Станіславович

- Гришин Іван Євгенійович

- Докаленко Віталій Вікторович

- Дутка Лілія Іванівна

- Зирін Олександр Альбертович

- Каленський Євген Борисович

- Коваленко Олександр Сергійович

- Сакада Леся Миколаївна

- Цибуля Оксана Володимирівна

- Чернотицький Микола Миколайович

- Шаповалов Андрій Анатолійович

Нагадаємо

2 березня наглядова рада НСТУ оголосила конкурс на зайняття посади голови правління Суспільного мовника та затвердила умови проведення конкурсу. Прийом документів від кандидатів завершився 1 квітня. До 1 травня наглядова рада НСТУ проведе конкурс, на якому заслухає програми розвитку та голосуватиме за претендентів.