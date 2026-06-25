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На полях URC 2026 финализированы договоренности о создании Фонда поддержки транспорта Украины - Свириденко

Киев • УНН

 • 430 просмотра

На полях URC 2026 подписана декларация о создании Фонда поддержки транспорта Украины. Литва, Швеция, Норвегия и Эстония объявили о первых взносах на общую сумму более 3 млн евро.

На полях URC 2026 финализированы договоренности о создании Фонда поддержки транспорта Украины - Свириденко

Министерство развития общин и территорий Украины, Министерство иностранных дел Литвы, Министерство климата Эстонии и Министерство сельских дел и инфраструктуры Швеции подписали совместную декларацию о практической поддержке и первых взносах в Фонд поддержки транспорта Украины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

"Финализировали договоренности о создании Фонда поддержки транспорта Украины. Одна из его ключевых задач – восстановление инфраструктуры и ускорение интеграции Украины в транспортную сеть ЕС… Партнеры объявили о первых взносах: Литва, Швеция и Норвегия – около 1 млн евро каждая, Эстония – 100 тыс. евро. Средства будут направлены на реализацию пилотных проектов, определенных Украиной", – сообщила Свириденко.

По ее словам, Фонд будет финансировать ремонт и содержание транспортной инфраструктуры, закупку специализированной техники и оборудования, развитие автомобильной, железнодорожной, портовой, аэропортовой и пограничной инфраструктуры, а также усиление экспортных маршрутов.

"Украина будет определять приоритеты и координировать реализацию проектов, а администрирование Фонда будет осуществлять литовское Central Project Management Agency (CPVA), которое будет отвечать за проведение закупок, реализацию проектов и обеспечение прозрачного использования средств", – рассказала премьер.

ЕС объявил о первом транше в 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита для Украины25.06.26, 12:03 • 16667 просмотров

Ольга Розгон

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