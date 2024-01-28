На Полтавщине россияне второй день подряд атакуют промышленный объект, есть попадания

В Кременчугском районе на Полтавщине, предварительно, есть попадание в промышленный объект. Об этом сообщил руководитель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

28 января около 20:00 жители Полтавского и Кременчугского района начали сообщать о звуках взрывов. Взрывы прозвучали во время воздушной тревоги.

Второй день подряд враг атаковал Полтавскую область. По предварительной информации снова есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе сообщил в своем Telegram-канале начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

Дополнение

Накануне, 27 января, на Полтавщине также было попадание в промышленный объект двумя ракетами "Искандер"

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