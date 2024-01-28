На Полтавщине россияне второй день подряд атакуют промышленный объект, есть попадания
Российские войска второй день подряд атаковали промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области. Атака произошла около 20:00 по местному времени во время воздушной тревоги, по предварительным сообщениям, был нанесен удар по промышленному объекту.
На Днепропетровщине сбили "шахед"
В Днепропетровской области Украины сбили российский военный беспилотник "Шахид". Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Воздушная тревога в области продолжалась с 18:25 до 20:34 в воскресенье, 28 января.
Косметический гигант Avon продолжает работать в рф, несмотря на войну в Украине
Косметическая компания Avon продолжает свою деятельность в россии, несмотря на критику, нанимая торговых агентов и производя продукцию.
Генштаб: ВСУ отбили атаки рф на 6 направлениях, под Авдеевкой отбит 21 штурм, под Марьинкой 18
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18. 00 28 января 2024 года.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за баллистики
В Киеве и других регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы нападения российских баллистических ракет. Жителям рекомендуют пройти в укрытие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"По живому": в Киеве открыли выставку о трагических событиях Холокоста
К Международному дню памяти жертв Холокоста в Киеве открылась выставка "По живому". На ней представлены работы украинских художников, отражающие трагедию Холокоста, а также документальные видеоархивы.
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине
Германия в 2024 году потратит более 7 млрд евро (7,6 млрд долларов) на помощь Украине. Европейские союзники должны усилить свою поддержку Киева.
На Житомирщине в результате пожара погибли двое маленьких детей
Две девочки, возрастом 1 и 2 года, погибли во время пожара в доме в Житомирской области, Украина, 28 января. Причиной пожара, вероятно, стала одежда, которая загорелась возле печи, когда родители ненадолго оставили детей дома одних. Девочки задохнулись дымом и угарным газом.
В Бельгии разбился пассажирский самолет, два человека погибли
Небольшой пассажирский самолет с двумя людьми на борту разбился утром в воскресенье неподалеку от аэродрома бельгийского города Спа.
Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году
Доходы президента Владимира Зеленского и его семьи уменьшились с 10,8 миллионов гривен в 2021 году до 3,7 миллионов в 2022 году.