На Полтавщине россияне второй день подряд атакуют промышленный объект, есть попадания

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  148581 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  217683 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  219136 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  206329 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  239434 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  238085 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  206904 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  207941 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  207957 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  172904 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

На Полтавщине россияне второй день подряд атакуют промышленный объект, есть попадания

Российские войска второй день подряд атаковали промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области. Атака произошла около 20:00 по местному времени во время воздушной тревоги, по предварительным сообщениям, был нанесен удар по промышленному объекту.

Война •   •  9692 просмотра
На Полтавщине россияне второй день подряд атакуют промышленный объект, есть попадания

На Днепропетровщине сбили "шахед"

В Днепропетровской области Украины сбили российский военный беспилотник "Шахид". Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Воздушная тревога в области продолжалась с 18:25 до 20:34 в воскресенье, 28 января.

Война •   •  11275 просмотра
На Днепропетровщине сбили "шахед"

Косметический гигант Avon продолжает работать в рф, несмотря на войну в Украине

Косметическая компания Avon продолжает свою деятельность в россии, несмотря на критику, нанимая торговых агентов и производя продукцию.

Война •   •  11353 просмотра
Косметический гигант Avon продолжает работать в рф, несмотря на войну в Украине

Генштаб: ВСУ отбили атаки рф на 6 направлениях, под Авдеевкой отбит 21 штурм, под Марьинкой 18

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18. 00 28 января 2024 года.

Война •   •  15773 просмотра
Генштаб: ВСУ отбили атаки рф на 6 направлениях, под Авдеевкой отбит 21 штурм, под Марьинкой 18

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за баллистики

В Киеве и других регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы нападения российских баллистических ракет. Жителям рекомендуют пройти в укрытие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Война •   •  22965 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за баллистики

"По живому": в Киеве открыли выставку о трагических событиях Холокоста

К Международному дню памяти жертв Холокоста в Киеве открылась выставка "По живому". На ней представлены работы украинских художников, отражающие трагедию Холокоста, а также документальные видеоархивы.

Общество •   •  21174 просмотра
"По живому": в Киеве открыли выставку о трагических событиях Холокоста

Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине

Германия в 2024 году потратит более 7 млрд евро (7,6 млрд долларов) на помощь Украине. Европейские союзники должны усилить свою поддержку Киева.

Политика •   •  27550 просмотра
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине

На Житомирщине в результате пожара погибли двое маленьких детей

Две девочки, возрастом 1 и 2 года, погибли во время пожара в доме в Житомирской области, Украина, 28 января. Причиной пожара, вероятно, стала одежда, которая загорелась возле печи, когда родители ненадолго оставили детей дома одних. Девочки задохнулись дымом и угарным газом.

Общество •   •  25522 просмотра
На Житомирщине в результате пожара погибли двое маленьких детей

В Бельгии разбился пассажирский самолет, два человека погибли

Небольшой пассажирский самолет с двумя людьми на борту разбился утром в воскресенье неподалеку от аэродрома бельгийского города Спа.

Новости Мира •   •  24458 просмотра
В Бельгии разбился пассажирский самолет, два человека погибли

Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году

Доходы президента Владимира Зеленского и его семьи уменьшились с 10,8 миллионов гривен в 2021 году до 3,7 миллионов в 2022 году.

Политика •   •  26482 просмотра
Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году