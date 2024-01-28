На Полтавщині росіяни другий день поспіль атакують промисловий об’єкт, є влучання
Київ • УНН
Російські війська другий день поспіль атакували промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі Полтавської області. Атака сталася близько 20:00 за місцевим часом під час повітряної тривоги, за попередніми повідомленнями, було завдано удару по промисловому об'єкту.
У Кременчуцькому районі на Полтавщині, попередньо, є влучання в промисловий обʼєкт. Про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Деталі
28 січня близько 20:00 жителі Полтавського та Кременчуцького району почали повідомляти про звуки вибухів. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.
Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі
Доповнення
Напередодні, 27 січня, на Полтавщині також було влучання у промисловий об’єкт двома ракетами "Іскандер"
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