На Полтавщині росіяни другий день поспіль атакують промисловий об’єкт, є влучання

У Кременчуцькому районі на Полтавщині, попередньо, є влучання в промисловий обʼєкт. Про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

Деталі

28 січня близько 20:00 жителі Полтавського та Кременчуцького району почали повідомляти про звуки вибухів. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Доповнення

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