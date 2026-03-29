$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.4м/с
84%
746мм
Графики отключений электроэнергии
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла

Киев • УНН

 • 578 просмотра

В Мачуховской общине зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,2 балла. Специалисты классифицировали землетрясение как едва ощутимое, разрушений не обнаружено.

Вечером 28 марта в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. Его зарегистрировал Главный центр специального контроля, пишет УНН.

Детали

Подземные толчки произошли в 19:50 в Полтавском районе, в пределах Мачуховской территориальной общины. Координаты эпицентра – 49,53 северной широты и 34,41 восточной долготы.

По официальным данным, глубина землетрясения составила 8 километров.

По шкале Рихтера магнитуда составила 3,2. По классификации специалистов, такое землетрясение относится к категории едва ощутимых.

Информации о разрушениях или пострадавших по состоянию на сейчас не поступало.

Вблизи Новороссийска произошло землетрясение, его почувствовали в нескольких областях Украины10.02.26, 07:07 • 5568 просмотров

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Полтавская область