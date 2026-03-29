На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла

Вечером 28 марта в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. Его зарегистрировал Главный центр специального контроля, пишет УНН.

Подземные толчки произошли в 19:50 в Полтавском районе, в пределах Мачуховской территориальной общины. Координаты эпицентра – 49,53 северной широты и 34,41 восточной долготы.

По официальным данным, глубина землетрясения составила 8 километров.

По шкале Рихтера магнитуда составила 3,2. По классификации специалистов, такое землетрясение относится к категории едва ощутимых.

Информации о разрушениях или пострадавших по состоянию на сейчас не поступало.

