На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2 бала

Увечері 28 березня у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2. Його зареєстрував Головний центр спеціального контролю, пише УНН.

Деталі

Підземні поштовхи сталися о 19:50 у Полтавському районі, в межах Мачухівської територіальної громади. Координати епіцентру – 49,53 північної широти та 34,41 східної довготи.

За офіційними даними, глибина землетрусу становила 8 кілометрів.

За шкалою Ріхтера магнітуда склала 3,2. За класифікацією фахівців, такий землетрус належить до категорії ледве відчутних.

Інформації про руйнування чи постраждалих станом на зараз не надходило.

Поблизу новоросійська стався землетрус, його відчули в кількох областях України