На Полтавщине прогремел взрыв после предупреждения о вражеской ракете

В Миргородской общине Полтавской область слышали звук взрыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Детали

Звук взрыва слышали в Миргородской общине, сообщили Суспільному местные жители. Сейчас в области продолжается воздушная тревога.

Ранее в ПС ВСУ предупреждали о вражеской ракете, которая направлялась в направлении Миргорода.

"Ракета в направлении Миргорода!", - говорилось в сообщении в Telegram.

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