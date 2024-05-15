Взрыв на Полтавщине: в воздушном пространстве зафиксировали две российские ракеты
Киев • УНН
Во время воздушной тревоги в воздушном пространстве Полтавской области было зафиксировано две российские ракеты, осколки которых упали на частное домохозяйство в Миргородском районе, не причинив вреда.
В воздушном пространстве Полтавщины во время последней воздушной тревоги было зафиксировано две российские ракеты. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
"В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на территорию частного домохозяйства. К счастью, из людей никто не пострадал. Спасибо нашим Силам обороны за защиту. Слава Украине!" - сообщил Пронин.
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