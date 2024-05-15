Взрыв на Полтавщине: в воздушном пространстве зафиксировали две российские ракеты

В воздушном пространстве Полтавщины во время последней воздушной тревоги было зафиксировано две российские ракеты. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

"В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на территорию частного домохозяйства. К счастью, из людей никто не пострадал. Спасибо нашим Силам обороны за защиту. Слава Украине!" - сообщил Пронин.

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В Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.