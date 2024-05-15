Вибух на Полтавщині: у повітряному просторі зафіксували дві російські ракети
Київ • УНН
Під час повітряної тривоги в повітряному просторі Полтавської області було зафіксовано дві російські ракети, осколки яких впали на приватне домогосподарство в Миргородському районі, не завдавши шкоди.
У повітряному просторі Полтавщини під час останньої повітряної тривоги було зафіксовано дві російські ракети. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
"У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на територію приватного домогосподарства. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Дякуємо нашим Силам оборони за захист. Слава Україні!" - повідомив Пронін.
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