На Полтавщині пролунав вибух після попередження про ворожу ракету
Київ • УНН
Вибух пролунав у Миргороді Полтавської області після того, як українські Повітряні сили попередили про ворожу ракету, що прямувала в цьому напрямку.
У Миргородській громаді Полтавської область чули звук вибуху. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Суспільне".
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Звук вибуху чули у Миргородській громаді, повідомили Суспільному місцеві жителі. Нині в області триває повітряна тривога.
Раніше в ПС ЗСУ попереджали про ворожу ракету, яка прямувала у напрямку Миргорода.
"Ракета у напрямку Миргорода!", - йшлось у повідомленні у Telegram.
Вибух на Полтавщині: у повітряному просторі зафіксували дві російські ракети15.05.24, 21:28 • 101417 переглядiв