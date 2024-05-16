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На Полтавщині пролунав вибух після попередження про ворожу ракету

На Полтавщині пролунав вибух після попередження про ворожу ракету

Київ • УНН

 • 21372 перегляди

Вибух пролунав у Миргороді Полтавської області після того, як українські Повітряні сили попередили про ворожу ракету, що прямувала в цьому напрямку.

У Миргородській громаді Полтавської область чули звук вибуху. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Суспільне". 

Деталі 

Звук вибуху чули у Миргородській громаді, повідомили Суспільному місцеві жителі. Нині в області триває повітряна тривога.

Раніше в ПС ЗСУ попереджали про ворожу ракету, яка прямувала у напрямку Миргорода. 

"Ракета у напрямку Миргорода!", - йшлось у повідомленні у Telegram.

Вибух на Полтавщині: у повітряному просторі зафіксували дві російські ракети15.05.24, 21:28 • 101417 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
suspilneСуспільне
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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