На Полтавщине обломками БПЛА поврежден частный дом: ранена женщина

В Полтавской области обломками вражеского дрона поврежден частный дом в Лубенском районе, в результате чего ранения получила местная жительница. Об этом сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Массированная вражеская атака продолжается. Обломками БпЛА поврежден частный дом в Лубенском районе. Ранена женщина, которая в нем проживала, ей оказывается вся необходимая помощь - написал Пронин в Telegram.

Также председатель ОВА сообщал, что на Полтавщине из-за атаки рф применили аварийные отключения электроэнергии. Такое распоряжение получили от НЭК "Укрэнерго".

В области с 14:30 до 23:59 будут применять одновременно четыре очереди.

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