На Полтавщине обломками БПЛА поврежден частный дом: ранена женщина
Киев • УНН
В Лубенском районе Полтавской области обломками вражеского дрона поврежден частный дом, ранена местная жительница. Из-за атаки рф в области применяют аварийные отключения электроэнергии до 23:59.
В Полтавской области обломками вражеского дрона поврежден частный дом в Лубенском районе, в результате чего ранения получила местная жительница. Об этом сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
Массированная вражеская атака продолжается. Обломками БпЛА поврежден частный дом в Лубенском районе. Ранена женщина, которая в нем проживала, ей оказывается вся необходимая помощь
Также председатель ОВА сообщал, что на Полтавщине из-за атаки рф применили аварийные отключения электроэнергии. Такое распоряжение получили от НЭК "Укрэнерго".
В области с 14:30 до 23:59 будут применять одновременно четыре очереди.
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