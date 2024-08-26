На Полтавщині уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок: поранено жінку
Київ • УНН
У Лубенському районі Полтавської області уламками ворожого дрона пошкоджено приватний будинок, поранено місцеву жительку. Через атаку рф в області застосовують аварійні відключення електроенергії до 23:59.
У Полтавській області уламками ворожого дрона пошкоджено приватний будинок в Лубенському районі, унаслідок чого поранення отримала місцева мешканка. Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Масована ворожа атака триває. Уламками БпЛА пошкоджено приватний будинок в Лубенському районі. Поранено жінку, яка в ньому проживала. Їй надається вся необхідна допомога
Також голова ОВА повідомляв, що на Полтавщині через атаку рф застосували аварійні відключення електроенергії. Таке розпорядження отримали від НЕК "Укренерго".
В області із 14:30 до 23:59 застосовуватимуть одночасно чотири черги.
Детальна інформація й перелік адрес абонентів – на сайті "Полтаваобленерго".
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