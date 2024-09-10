На Полтавщине мужчина бросил гранату возле пятиэтажки: пострадали три человека

8 сентября в городе Гребенцы Полтавской области мужчина бросил гранату возле пятиэтажного дома. В результате взрыва ранения получили три человека, которые находились в беседке неподалеку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как сообщается, 8 сентября около четырех часов утра в полицию поступила информация, что вблизи многоквартирного дома по улице Независимости произошел взрыв.

Правоохранители предварительно установили, что во дворе пятиэтажного дома мужчина, который находился в состоянии опьянения, бросил гранату. В результате взрыва ранения получили трое местных жителей (1989, 1986, 1992 годов рождения), которые находились в беседке неподалеку. Раненых доставили в больницу. Угрозы их жизни нет.

Причастному к преступлению 28-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении двух преступлений - хулиганство и незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения

В случае признания вины судом мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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