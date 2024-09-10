На Полтавщині чоловік кинув гранату біля п’ятиповерхівки: постраждало троє людей
Київ • УНН
У Гребінці п'яний чоловік кинув гранату біля п'ятиповерхівки, поранивши трьох людей. Підозрюваному 28 років, йому загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство та незаконне зберігання вибухівки.
8 вересня в місті Гребінці Полтавської області чоловік кинув гранату біля п’ятиповерхового будинку. Унаслідок вибуху поранення отримали троє людей, які перебували в бесідці неподалік. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Як повідомляється, 8 вересня близько четвертої години ранку до поліції надійшла інформація, що поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Незалежності стався вибух.
Правоохоронці попередньо встановили, що у дворі п’ятиповерхового будинку чоловік, який перебував у стані сп’яніння, кинув гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік. Поранених доставили до лікарні. Загрози їх життю немає.
Причетному до злочину 28-річному чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів- хуліганство та незаконне зберігання вибухових речовин або вибухових пристроїв.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу
У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
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