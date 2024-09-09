На Рівненщині від вибуху гранати в будинку загинув 69-річний чоловік
Київ • УНН
У селі Синів Рівненської області в будинку здетонувала граната, внаслідок чого загинув 69-річний господар. Поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює обставини події, зокрема походження боєприпасу.
Ввечері восьмого вересня у селі Синів Рівненської області у будинку здетонувала граната, від вибуху загинув 69-річний чоловік. Про це повідомили у поліції Рівненщини, передає УНН.
Про подію у селі до поліції близько 21 години восьмого вересня, повідомили медики.
Правоохоронці встановили, що боєприпас здетонував у одній із кімнат будинку, де знаходився 69-річний господар. Від отриманих травм він загинув.
Відомо, що чоловік проживав сам.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.
Обставини події встановлюють. Зокрема і те, де саме чоловік узяв боєприпас та внаслідок чого він здетонував.
Правоохоронці вкотре нагадали громадянам правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів: не підходьте, обмежте доступ до знахідки інших осіб, не торкайтеся та викличте поліцейських і рятувальників. У жодному випадку не несіть його додому.
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