Через підрив гранати біля супермаркету у Лубнах є загиблий і троє поранених: відкрито провадження
Київ • УНН
Біля супермаркету в Лубнах чоловік кинув гранату в групу людей. Троє осіб отримали поранення, нападник загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство трьох людей через вибух гранати біля супермаркету у Лубнах у Полтавській області, повідомили в ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
У Лубнах одна людина загинула та троє місцевих жителів отримали тілесні ушкодження унаслідок вибуху гранати
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Як зазначається, до поліції 8 вересня близько 23-ї години надійшло повідомлення від медиків, що по вулиці Монастирській в місті Лубни поруч із супермаркетом стався вибух гранати, унаслідок якого травмовано троє людей.
"Поліцейські встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку. Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий житель. Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно, від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди", - повідомили у поліції.
Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.
Разом з тим, за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату біля супермаркету, є постраждалі - ЗМІ09.09.24, 09:51 • 11560 переглядiв