Из-за подрыва гранаты возле супермаркета в Лубнах есть погибший и трое раненых: открыто производство

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на убийство трех человек из-за взрыва гранаты возле супермаркета в Лубнах в Полтавской области, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

В Лубнах один человек погиб и трое местных жителей получили телесные повреждения в результате взрыва гранаты - подтвердили в полиции.

Детали

Как отмечается, в полицию 8 сентября около 23 часов поступило сообщение от медиков, что по улице Монастырской в городе Лубны рядом с супермаркетом произошел взрыв гранаты, в результате которого травмированы три человека.

"Полицейские установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся в неизвестном направлении. В результате взрыва три человека (1982, 1983 и 1993 года рождения) получили телесные повреждения и госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения. Оперативники и следователи установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело (без признаков жизни) с многочисленными ранениями (вероятно, от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили недалеко от места происшествия", - сообщили в полиции.

Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Законченное покушение на убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, по факту смерти фигуранта следователи расследуют уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

У Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату біля супермаркету, є постраждалі - ЗМІ