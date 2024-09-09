На Ровенщине от взрыва гранаты в доме погиб 69-летний мужчина
Киев • УНН
В селе Сыновей Ривненской области в доме сдетонировала граната, в результате чего погиб 69-летний хозяин. Полиция открыла уголовные производства и устанавливает обстоятельства происшествия, в частности происхождение боеприпаса.
Вечером восьмого сентября в селе Сынов Ровенской области в доме сдетонировала граната, от взрыва погиб 69-летний мужчина. Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает УНН.
О происшествии в селе в полицию около 21 часа восьмого сентября, сообщили медики.
Правоохранители установили, что боеприпас сдетонировал в одной из комнат дома, где находился 69-летний хозяин. От полученных травм он погиб.
Известно, что мужчина проживал сам.
Следователи открыли уголовные производства по факту умышленного убийства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. В частности и то, где именно мужчина взял боеприпас и в результате чего он сдетонировал.
Правоохранители в очередной раз напомнили гражданам правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов: не подходите, ограничьте доступ к находке других лиц, не прикасайтесь и вызовите полицейских и спасателей. Ни в коем случае не несите его домой.
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