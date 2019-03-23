В Полтавской области исчезли двое рыбаков

"22 марта в 23:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Орлик Кобеляцкого района в акватории Кременчугского водохранилища, во время рыбалки на моторной лодке заблудились двое рыбаков. Для проведения поисковых работ к месту происшествия было привлечено дежурное отделение 7-й Государственной пожарно-спасательной части. Сейчас продолжаются поиски", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области на Бурштынском водохранилище, 15 марта, потеряна связь с рыбаком, который, вероятно, утонул.