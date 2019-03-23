На Полтавщині зникли двоє рибалок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Тривають пошуки 2 рибалок, які заблукали під час риболовлі на моторному човні в акваторії Кременчуцького водосховища. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"22 березня о 23:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Орлик Кобеляцького району в акваторії Кременчуцького водосховища, під час риболовлі на моторному човні заблукали двоє рибалок. Для проведення пошукових робіт до місця події було залучено чергове відділення 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Наразі тривають пошуки", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківській області на Бурштинському водосховищі, 15 березня, втрачено зв’язок з рибалкою, який, ймовірно, втопився.