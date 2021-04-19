В Полтавской области женщина погибла, упав в колодец
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Полтавской области 65-летняя женщина упала в колодец, расположенный близ ее дома. Потерпевшая погибла на месте. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Детали
Так, в Лубенский районный отдел полиции 19 апреля поступила информация от дежурного ГСЧС, что около 13 часов в селе Давыдовка, Лубенского района, женщина упала в колодец. Спасти ее не удалось.
Следственно-оперативная группа лубенской полиции, прибывшая на место происшествия, установила, что погибшая - 65-летняя местная жительница.
По предварительной информации, женщина упала в колодец, расположенный близ ее дома.
Для установления причины смерти тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Как отметили правоохранители, сейчас причины и обстоятельства гибели женщины устанавливает следственно-оперативная группа полиции. Следователем, под процессуальным руководством прокуратуры, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Дополнение
В Черниговской области спасатели достали из колодца тело 81-летней женщины. Причины трагического случая выясняют правоохранительные органы.