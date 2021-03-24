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На Чернігівщині з колодязя дістали тіло пенсіонерки

На Чернігівщині з колодязя дістали тіло пенсіонерки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. На Чернігівщині рятувальники дістали з колодязя тіло 81-річної жінки. Причини трагічного випадку з’ясовують правоохоронні органи. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Деталі 

Так, 24 березня о 14:50 до Служби порятунку "101" у м. Бахмач від чергового відділу Національної поліції надійшло повідомлення про те, що на території приватного господарства по вул. Комунальній родичі в колодязі виявили тіло 81-річної жінки.

Прибувши на місце події, за допомогою драбини один з рятувальників спустився в колодязь, обв'язав загиблу рятувальною мотузкою після чого тіло жінки підняли на поверхню.

"Причини трагічного випадку з’ясовують правоохоронні органи", - зазничили в ДСНС.

Доповнення 

В Житомирській області чоловік втопився в колодязі на власному подвір’ї.

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