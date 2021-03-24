На Чернігівщині з колодязя дістали тіло пенсіонерки

Деталі

Так, 24 березня о 14:50 до Служби порятунку "101" у м. Бахмач від чергового відділу Національної поліції надійшло повідомлення про те, що на території приватного господарства по вул. Комунальній родичі в колодязі виявили тіло 81-річної жінки.

Прибувши на місце події, за допомогою драбини один з рятувальників спустився в колодязь, обв'язав загиблу рятувальною мотузкою після чого тіло жінки підняли на поверхню.

"Причини трагічного випадку з’ясовують правоохоронні органи", - зазничили в ДСНС.

Доповнення

В Житомирській області чоловік втопився в колодязі на власному подвір’ї.