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На Полтавщині жінка загинула, впавши у колодязь

На Полтавщині жінка загинула, впавши у колодязь

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Полтавській області 65-річна жінка впала в колодязь, розташований неподалік її будинку. Потерпіла загинула на місці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Деталі 

Так, до Лубенського районного відділу поліції 19 квітня надійшла інформація від чергового ДСНС, що близько 13-ї години у селі Давидівка, Лубенського району, жінка впала в колодязь. Врятувати її не вдалося.

Слідчо-оперативна група лубенської поліції, що прибула на місце події, встановила, що загибла – 65-річна місцева жителька.

За попередньою інформацією, жінка впала в колодязь, розташований неподалік її будинку.

Для встановлення причини смерті тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу.

Як зазначили правоохоронці, наразі причини та обставини загибелі жінки встановлює слідчо-оперативна група поліції. Слідчим, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Доповнення 

На Чернігівщині рятувальники дістали з колодязя тіло 81-річної жінки. Причини трагічного випадку з’ясовують правоохоронні органи.

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