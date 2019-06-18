В Полтавской области из дома похитили почти полмиллиона гривен

В Полтавской области два неизвестных мужчины в балаклавах через незапертую дверь попали в частный дом, где угрожая ножом связали сына хозяев, который в то время один был дома, и украли 80 000 гривен и 15 000 долларов.

Начато расследование по ч.4. ст. 187 УК Украины.



Как сообщал УНН, угрожая пистолетом, преступники украли у семьи более 40 тыс. долларов .