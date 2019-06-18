На Полтавщині з будинку викрали майже півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На Полтавщині два невідомих чоловіки в балаклавах вкрали з будинку майже півмільйона гривень. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
На Полтавщині два невідомих чоловіки в балаклавах через незачинені двері потрапили до приватного будинку, де погрожуючи ножем зв’язали сина господарів, який на той час один був вдома, та вкрали 80 тисяч гривень та 15 тисяч доларів.
Розпочато розслідування за ч.4. ст. 187 КК України.
Як повідомляв УНН, погрожуючи пістолетом, злочинці вкрали у сім’ї понад 40 тис. доларів.